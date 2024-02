Die wegen der Begnadigung eines Sexualstraftäters in die Kritik geratene ungarische Präsidentin Katalin Novak ist zurückgetreten. Sie erklärte in eine im Staatsfernsehen verbreiteten Erklärung, sie habe einen Fehler gemacht und verzichte deshalb auf ihren Posten.

Der Heimleiter war zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sein begnadigter Stellvertreter hatte eine Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten erhalten. Novak hatte den Mann im April 2023 aus Anlass des damaligen Besuchs von Papst Franziskus in Budapest begnadigt.

Die Begnadigung war aber erst vor einer Woche durch Medienberichte bekanntgeworden. Die Veröffentlichung löste breite Empörung in Ungarn aus. Am Freitagabend verlangte erneut tausende Demonstranten in Budapest Novaks Rücktritt.