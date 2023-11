Anfang November bildeten sich in Budapest vor dem ungarischen Nationalmuseum lange Warteschlangen. Der Grund: Die Regierung von Viktor Orbán hatte dafür gesorgt, dass Minderjährigen der Zutritt zur aktuellen Ausstellung World Press Photo 2023 untersagt wurde. Prompt wollten die Budapester wissen, was denn so schlimm sein kann, dass es Jugendlichen unter 18 nicht zuzumuten sei – und bescherten der Schau einen ungeahnten Zulauf.

Bildrechte: IMAGO/ZUMA Wire Die Altersbeschränkung wurde deshalb erlassen, weil die Ausstellung Fotos enthält, auf denen homosexuelle Menschen zu sehen sind. Doch Medien, die Homosexualität abbilden, dürfen in Ungarn nach geltendem Recht Jugendlichen unter 18 Jahren nicht zugänglich gemacht werden. Zum Verständnis: In der Schau waren keinerlei sexuelle Inhalte zu sehen, sondern lediglich eine Reihe von Reportagefotos aus einem Altersheim für queere Menschen in Manila, der Hauptstadt der Philippinen. Doch auch das ist nach Ansicht der Regierung für die ungarische Jugend nicht geeignet, schlussendlich wurde der Direktor des Nationalmuseums, László L. Simon, ein ehemaliger Parlamentsabgeordneter der ungarischen Regierungspartei Fidesz, durch den ungarischen Kulturminister entlassen.

Im Jahr 2021 sorgte Ungarn mit der Verabschiedung dieses hochumstrittenen Gesetzes auch international für großes Aufsehen. Die Regierung nennt das Gesetz ein "Kinderschutzgesetz", aber für Kritiker ist es nichts anderes als eine politische Aktion gegen LGBTQI-Menschen. Das Gesetz verbietet Inhalte, die "Abweichungen von der Identität des Geburtsgeschlechts, Geschlechtsumwandlung und Homosexualität propagieren oder darstellen" für Jugendliche unter 18 Jahren zugänglich zu machen. Das Gleiche gilt für die Darstellung der Sexualität zum Selbstzweck, sowohl in Büchern als auch in anderen Medien.

LGBTQI LGBTQI steht als Abkürzung für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle und Transgender-Personen, Queere und Intersexuelle. Daneben existieren diverse Bezeichnungen, wie LGBTQI+ oder LGBTQIA+, die Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen oder geschlechtlichen Identitäten wie asexuelle Personen einbeziehen.

Schwammige Kriterien führen zu Willkür

In der Praxis kann bereits die bloße Darstellung von Homosexualität als "Propagieren" angesehen werden. Das entscheidet eine Regierungsbehörde, bei Filmen etwa der ungarische Medienrat. Und das anhand von Kriterien, die bestenfalls schwammig sind. Nach seinem Urteil fallen Filme wie "Alles über meine Mutter" von Pedro Almodovár oder "Blau ist eine warme Farbe", das Filmdrama von Abdellatif Kechiche, das die Geschichte eines jungen lesbischen Liebespaares erzählt, in diese Kategorie und sind für Minderjährige verboten. In Deutschland sind diese Filme für Zuschauer ab 12 bzw. ab 16 Jahren empfohlen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Marton Monus Auch eine homosexuelle Figur in einem Buch kann schon ausreichen, um Buchhandlungen zu verpflichten, das Buch getrennt von Jugendbüchern und ausschließlich in Folie eingeschweißt zu verkaufen. Welche Titel konkret betroffen sind, entscheidet hier die ungarische Verbraucherschutzbehörde. "Für einen Buchhändler, dessen Aufgabe es ist, den Menschen Bücher in die Hand zu geben, ist dies eine moralisch schwierige Situation, aber es ist das Gesetz", sagt Krisztián Nyáry, Kreativdirektor der Buchhandelskette Líra, einer der größten Buchhandlungsketten in Ungarn. Außerdem sei völlig unklar, was die gesetzlichen Kategorien wie die Darstellung der Homosexualität oder sogar die Darstellung von Sexualität zum Selbstzweck bedeuten.

Je nach Interpretation könnte ein bedeutender Teil der klassischen Literatur von dem Gesetz betroffen sein – etwa "Der Tod in Venedig" von Thomas Mann, der in Deutschland häufig Schullektüre ist. Dieser Klassiker erzählt die Geschichte eines älteren Herrn, der sich im Urlaub unglücklich in einen sehr viel jüngeren Mann verliebt.

Ein Gesetz nach russischem Vorbild

"Ähnliche Rechtsvorschriften gibt es (außer in Ungarn – Anm. d. Red.) an zwei Orten in Europa, nämlich in Russland und in der Türkei. Es ist an sich schon sehr traurig, dass ein EU-Land eher zu ihnen aufschließen möchte. Aber dort wissen die Buchhändler, was der Staat von ihnen erwartet. Hier ist es unmöglich, das genau zu wissen. Selbst der Staat setzt das Gesetz selektiv um", schimpft der Kreativdirektor.