Nach den Parlamentswahlen im November hat sich die parlamentarische Landschaft in den USA verändert. Am Dienstag kam der Kongress erstmals in neuer Konstellation zusammen. Im Senat haben die Demokraten von Präsident Joe Biden zwar weiterhin eine knappe Mehrheit.



Im Repräsentantenhaus übernahmen jedoch die Republikaner die die Kontrolle. Die neue Mehrheit der Konservativen in der Parlamentskammer könnte Biden das Regieren erheblich erschweren. Die Opposition könnte Reformvorhaben blockieren und zugleich zahlreiche parlamentarische Untersuchungen gegen Biden und dessen Regierung einleiten. Themen könnten unter anderem der chaotische Abzug aus Afghanistan, die Lage an der Grenze zu Mexiko und eine angebliche politische Instrumentalisierung des Justizministeriums und der Bundespolizei FBI sein.