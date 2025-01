"Nur die AfD kann Deutschland retten"? Diese Aussage, mitten im Bundestagswahlkampf, war nur der Anfang, denn dann veröffentlichte die "Welt am Sonntag" einen Meinungsbeitrag, in dem Musk seinen Standpunkt ausführlicher darlegte. Der Beitrag wurde zum Skandal, weil er inhaltlich voller Fehler war; und weil im demokratischen Westen Mitglieder oder wichtige Strategen amtierender oder kommender Regierungen nicht in den Wahlkampf befreundeter Staaten hineinfunken.

So etwas tut man unter Verbündeten nicht, auch dies ist eine demokratische Norm. Alice Weidels Verniedlichung Adolf Hitlers, im Gespräch mit X-Chef Musk, blieb durch diesen unwidersprochen, was auf bizarre Weise schon wieder folgerichtig war. In Großbritannien griff Elon Musk den Premierminister Keir Starmer an. Diesem wirft er vor, als ehemaliger Staatsanwalt nicht gegen Kindesmissbrauch vorgegangen zu sein. Was Unsinn ist. Zudem fordert Musk König Charles III. auf, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszurufen. Was gleichfalls Unsinn ist, denn diese Befugnisse hat der König laut Verfassung nicht.