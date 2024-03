Krieg in Nahost USA starten Luftbrücke in den Gazastreifen

02. März 2024, 18:05 Uhr

In den Gazastreifen kommen seit Wochen kaum Lieferungen mit humanitärer Hilfe an, das Gebiet ist weitgehend abgeriegelt. Hunderttausende Palästinenser sind dort in teilweise provisorischen Lagern untergebracht, wo es nicht genügend Wasser, Lebensmittel und Strom sowie kaum medizinische Versorgung gibt. Nach Jordanien und Ägypten beginnen nun auch die USA mit dem Abwurf von Hilfsgütern über dem Gazastreifen.