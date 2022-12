In der Europäischen Union ist der Erdgasverbrauch in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen. Wie aus Daten des europäischen Statistikamts Eurostat in Luxemburg hervorgeht, haben die EU-Staaten von August bis November rund 20 Prozent weniger Gas verbraucht als durchschnittlich im gleichen Zeitraum der vergangenen fünf Jahre.