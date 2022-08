Ab 1. September gelten in Deutschland etliche Maßnahmen zum Energiesparen. Die Bundesregierung hat dazu am Mittwoch eine Verordnung beschlossen. So wird die Temperatur in öffentlichen Gebäuden auf maximal 19 Grad Celsius begrenzt. Bisher lag die empfohlene Mindesttemperatur für Büros bei 20 Grad. Bestimmte Bereiche, wie Flure und Foyers, sollen möglichst gar nicht mehr beheizt werden. Ausgenommen sind soziale Einrichtungen. Außerdem werden Gebäude und Denkmäler nachts nicht mehr angestrahlt. Leuchtreklame ist von 22 bis 6 Uhr untersagt. Einzelhändler sollen die Türen ihrer Geschäfte nicht offen stehen lassen.