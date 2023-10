Für die weitere Zulassung des chemischen Pflanzenvernichtungsmittels Glyphosat gibt es in der EU vorerst keine Mehrheit. Im Berufungsausschus der EU-Länder konnten diese sich nach Angaben der EU-Kommission am Freitag nicht auf den Kommissionsvorschlag einigen. Dieser sieht eine Verlängerung der am 15. Dezember auslaufenden Zulassung um zehn Jahre vor.