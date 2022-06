Der offenbar schon begonnene Stellenabbau in den USA sorgt bereits für Ärger. In Texas beispielsweise steht Tesla unter Verdacht der Massenentlassungen ohne Einhaltung der Kündigungsfrist. Zwei ehemalige Beschäftigte erklärten, sie seien im Juni in der Gigafabrik im texanischen Sparks fristlos entlassen worden, heißt es in der am Montag eingereichten Klageschrift.