Mit seiner Unterschrift hat US-Präsident Joe Biden das neue Schuldengesetz besiegelt. Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, wird damit die staatliche Schuldenobergrenze bis 2025 außer Kraft gesetzt. Sie lag zuletzt bei umgerechnet 29,1 Billionen Euro. Ohne dieses Gesetz wäre der Regierung laut Finanzministerium am Montag das Geld ausgegangen. Ein Zahlungsausfall der weltgrößten Volkswirtschaft hätte eine globale Finanzkrise auslösen können.

Joa Biden bei Live-Übertragung aus dem Oval Office. Bildrechte: dpa

Biden sagte in einer Rede im Oval Office des Weißen Hauses, mit dem Kompromiss in nahezu letzter Minute sei das Land vor einem "wirtschaftlichen Zusammenbruch" bewahrt worden. "Nichts wäre unverantwortlicher, nichts wäre katastrophaler gewesen."



Es war Bidens erste offizielle Ansprache an die Nation aus dem Oval Office seit seinem Amtsantritt vor fast zweieinhalb Jahren. Solche Reden aus dem Büro des Präsidenten in der Regierungszentrale, die zur besten Sendezeit live im US-Fernsehen übertragen werden, sind eine Rarität und üblicherweise großen Lagen und Krisensituationen vorbehalten.