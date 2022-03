Grußwort der MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille

Der Mitteldeutsche Rundfunk hat aufgrund seiner geografischen und auch seiner historisch gesellschaftlichen Verortung einen besonderen Fokus auf Osteuropa. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des MDR freue ich mich, dass wir mit unserem Willkommensangebot einen kleinen Teil dazu beitragen können, die vielen geflüchteten Ukrainer und Ihre Familien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen begrüßen zu können. Niemanden im MDR lässt der Krieg in der Ukraine unberührt. Die Schicksale so vieler Menschen bewegen mich und meine Kolleginnen und Kollegen nicht nur als Journalisten, sondern zuallererst als Mitmenschen. Wir stehen an Ihrer Seite.

Prof. Dr. Karola Wille (Intendantin des MDR)