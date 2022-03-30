"Вам потрібно запастися терпінням" - Розмова про прибуття.

від MDR AKTUELL

стан: 30. березня 2022, 17:46 Год.

Yuliya Komarynets
Bildrechte: Yuliya Komarynets/MDR

"Man braucht Geduld" – Ein Gespräch über das Ankommen

"Man braucht Geduld" – Ein Gespräch über das Ankommen

Yuliya Komarynets stammt aus der Ukraine. Seit sie sieben Jahre alt ist, lebt sie in Deutschland. Ihre Ankunft in einer Kleinstadt an der deutsch-polnischen Grenze liegt inzwischen rund 20 Jahre zurück.

mehr

Юлія Комаринець з України. З семи років вона проживає в Німеччині. Минуло близько 20 років відтоді, як вона прибула до маленького містечка на німецько-польському кордоні. Початок її нового життя не завжди був легким, розповідає вона MDR в інтерв’ю. Сьогодні 27-річна живе в Лейпцигу. Вона вивчає славістику і хотіла б стати перекладачем з російської та української мов. Відколи на її батьківщині почалася війна, Комаринець організовує перевезення допомоги Україні та підтримує біженців у Лейпцигу.

Пані Комаринець, до Німеччини щодня приїжджають сотні біженців з України. Їм потрібно спочатку зорієнтуватися. Як Вам було тоді, коли Ви приїхали до Німеччини?

Звісно, це було важко для мене, бо я не знала мови. І крім того, мене просто вирвали зі звичного оточення. Я не хотіла переїжджати до Німеччини. Пам’ятаю, як мені це не дуже подобалося. Я всіляко саботувала уроки приватної вчительки, яка мала вчити мене німецької мови, коли я була ще в Україні. Коли я приїхала до Німеччини, в моєму оточенні не було нікого в моїй віковій групі, з ким можна було б поговорити. У цей час я відчувала себе трохи розгублено і самотньо.

Що Вам тоді допомогло пережиті ті часи?

Тоді я все ж таки почала дуже інтенсивно вивчати німецьку мову. Більше, ніж я мусила. Просто щоб бути зайнятою. Коли я навчилася читати німецькою, я занурилася у читання. Я зачитувалася всім, що потрапляло мені під руку. Трохи пізніше батьки витягнули з підвалу старий програвач. Коли я не читала, то сиділа біля програвача і слухала або класичну музику, або дитячі книжки.

Що Ви думаєте про культуру гостинності в дані часи в Німеччині ?

Я насправді здивована. Це дуже вражає, на що люди готові зараз. Що багато хто навіть надає власну квартиру. Я не очікувала такої великої солідарності. Мене це надихає, що людям тут допомагають. Сподіваюся, це дасть їм відчуття, що їм тут раді.

Чи пам’ятаєте Ви свій власний приїзд: яка найочевидніша різниця між Україною та Німеччиною? Що відразу кидається в очі?

Коли ви в’їжджаєте в країну, ви відразу бачите: А-ха, я в Німеччині. Тут все систематизовано і організовано. Наприклад, дерева вздовж вулиць приблизно однакового розміру. Слідкують за тим, щоб вони не розрослися, а гілки не впали. І, звичайно, дороги тут набагато кращі.

З Вашої точки зору, що найважливіше для того, щоб добре влаштуватися в новій країні?

Це складне питання. Можливо: відкритість. Тому що на вас чекає багато чого: зовсім інший менталітет, зовсім інша мова, зовсім інша бюрократія передусім. Вам потрібно терпіння. І взаєморозуміння теж дуже важливе.

Flüchtlinge aus der Ukraine werden nach ihrer Ankunft am Hauptbahnhof von Mitarbeitern der Caritas und freiwilligen Helfern mit Lebensmitteln und Getränken versorgt.
Bildrechte: dpa

Wer hilft? Eine Übersicht lokaler Vereine und Initiativen, die Geflüchtete unterstützen

Wer hilft? Eine Übersicht lokaler Vereine und Initiativen, die Geflüchtete unterstützen

Wer hilft wo in Mitteldeutschland? - Hier finden Sie eine Übersicht zu privaten Initiativen, Vereinen und Hilfsorganisationen, die Ukrainer vor Ort unterstützen.

mehr
Frauen, Jugendliche und Kinder laufen mit Taschen und Koffern auf dem Hauptbahnhof Leipzig zur Registrierungsstelle. Es sind Flüchtlinge aus der Ukraine, die in Leipzig Schutz suchen und am 16.3. mir einem Sonderzug ab Görlitz ankamen.
Права на зображення: News5

Інформація для біженців з України Прибуття в Саксонію, Саксонію-Ангальт, Тюрингію

Прибуття в Саксонію, Саксонію-Ангальт, Тюрингію

Ласкаво просимо! Безпечне місце, мабуть, найважливіше для людей із зон бойових дій. Але далі виникають інші питання. Де я можу жити? На що мені жити? Хто допоможе, коли я хворий? Ми хочемо запропонувати орієнтування.

Cтаття

інші теми

Yuliya Komarynets
Bildrechte: Yuliya Komarynets/MDR

"Man braucht Geduld" – Ein Gespräch über das Ankommen

"Man braucht Geduld" – Ein Gespräch über das Ankommen

30.03.2022 | 17:46 Uhr

Yuliya Komarynets stammt aus der Ukraine. Seit sie sieben Jahre alt ist, lebt sie in Deutschland. Ihre Ankunft in einer Kleinstadt an der deutsch-polnischen Grenze liegt inzwischen rund 20 Jahre zurück.

mehr
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 6 хв.
Права на зображення: MDR
6 хв.

Центральна Німеччина-коротко про головне | 22.03.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 22.03.2022

30.03.2022 | 16:38 Год.

Новини з регіону українською мовою.

вт 22.03.2022 16:23год. 05:41 хв.

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-1987686.html

Права: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Аудіо
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 6 хв.
Права на зображення: MDR
6 хв.

Центральна Німеччина-коротко про головне | 21.03.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 21.03.2022

30.03.2022 | 16:37 Год.

Новини з регіону українською мовою.

пн 21.03.2022 21:28год. 05:42 хв.

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-1986990.html

Права: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Аудіо
Eine Nachrichtensprecherin steht im Studio 7 min
Bildrechte: MDR
7 min

Центральна Німеччина-коротко про головне | 30.03.2022

Центральна Німеччина-коротко про головне | 30.03.2022

30.03.2022 | 16:36 Uhr

Новини з регіону українською мовою.

MDR FERNSEHEN Mi 30.03.2022 16:09Uhr 07:15 min

https://www.mdr.de/nachrichten/willkommen-ukraine/audio-1994160.html

Rechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Audio

Mitteldeutschland kompakt | 30.03.2022

Mitteldeutschland kompakt | 30.03.2022

30.03.2022 | 14:37 Uhr

mehr
Telefon-Headset auf dem Schreibtisch.
Права на зображення: imago/Panthermedia

Unsere Dolmetscherinnen

Unsere Dolmetscherinnen

29.03.2022 | 16:20 Год.

Unsere Inhalte werden von Julia Ballhaus und Alina Romashkevychus ins Ukrainische übersetzt.

Cтаття