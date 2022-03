"Man braucht Geduld" – Ein Gespräch über das Ankommen

Yuliya Komarynets stammt aus der Ukraine. Seit sie sieben Jahre alt ist, lebt sie in Deutschland. Ihre Ankunft in einer Kleinstadt an der deutsch-polnischen Grenze liegt inzwischen rund 20 Jahre zurück. Der Start in ihr neues Leben sei nicht immer leicht gewesen, erzählt sie dem MDR im Interview. Heute lebt die 27-Jährige in Leipzig. Sie studiert Slavistik und möchte Übersetzerin für Russisch und Ukrainisch werden. Seitdem der Krieg in ihrer Heimat ausgebrochen ist, organisiert Komarynets Hilfstransporte für die Ukraine und unterstützt Geflüchtete in Leipzig.