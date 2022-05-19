Лейпцизька промислово-торговельна палата також показує, що консультація часто потрібна. Там цією темою займається Герт Зінер. «Дійсно, ряд наших компаній-членів, які хочуть працевлаштувати іноземців, ще ніколи не зробили цього. Це 41 %, які кажуть, що цей процес для них просто занадто складний і що вони не знають, як діяти відповідно» , каже Зінер.

Ви також можете найняти плиточника без визнання його кваліфікації в Німеччині. Для більшості професій сертифікат не є обов’язковим. Але палати не вважають ідею найму іноземних кваліфікованих працівників без відповідного визнання їхніх кваліфікацій доброю ідеєю: «Для нас важливо, щоб ми також і тут підтримували стандарти. Ми хочемо адекватно прирівнювати дипломи. Але факт є в тому, що потреба залучення кваліфікованих працівників стає все більш поширеною. У цьому відношенні, у певних сферах, де дефіцит особливо великий, правомірно говорити про те, що тут вже розглядаються кілька компромісів і навчання чомусь додатковому допустимо вже в процесі роботи», – каже Зінер.