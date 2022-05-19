ІНОЗЕМНІ ЕКСПЕРТИ Визнання професійної кваліфікації для українців є складним
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Близько 600 тисяч людей з України вже втекли до Німеччини. Багато з них хочуть працювати за здобутими професіями, але для цього потрібно визнати їх українську освіту. Визнання в Німеччині є складним процесом, хоча спеціалісти потрібні.
- На думку експертів з інтеграції, визнання іноземних професійних кваліфікацій є складним процесом.
- Більше 40 % компаній, які хочуть наймати іноземних спеціалістів, не роблять цього, оскільки процес занадто складний.
- На думку торгово-промислових палат і профспілок, важливо, щоб кваліфікація була офіційно визнана, інакше може виплачуватися така ж зарплата як некваліфікованому працівнику.
Таня Шаповалов, яка народилася на Донбасі й виросла в Німеччині, вже допомогла кільком українцям влаштуватися на роботу. Вона розмовляє їхньою мовою і разом зі своїм чоловіком керує компанією дизайну й інтер’єру в м.Тауха, Саксонія. Вони самі найняли трьох українських плиточників та допомогли іншим співвітчизникам офіційно визнати професійну кваліфікацію в Німеччині.
Шаповалов пояснює, як це працює: «Ви заповнюєте форму в ремісничій палаті, заяву на тест на еквівалентність. Потім потрібно перекласти українські дипломи на німецьку мову, а також усі інші документи, наприклад, довідку про роботу. Додайте своє резюме та трудовий договір». Все це потрібно подати в одному пакеті, після чого документи перевіряються, а потім прирівнюються до німецької освіти.
Комплексна процедура
Що звучить просто, є, на думку експертів з інтеграції, складним процесом. Компетентним органам часто недостатньо простого перекладу, потрібен бути завірений переклад. Додаткові документи повинні надаватися із країни походження, що може тривати місяцями.
Крім того, немає єдиного органу, який би визнав професійну кваліфікацію. Лише в Саксонії задіяно шістдесят установ, каже Кай Трьогер з консультаційної мережі IBAS: «Професійні сфери відповідальності дуже широкі. Сільськогосподарські професії в Міністерстві сільського господарства, професії охорони здоров’я в Міністерстві соціальних справ, Палата інженерів і т. д. Усі організації, що задіяні як контрольні у професійній сфері відповідальності, мають повноваження йти цими шляхами визнання та виконувати цей адміністративний акт».
Мережа пана Трьогера консультує біженців через ці бюрократичні джунглі. Зростає інтерес українців до визнання професійної кваліфікації в Німеччині: «З березня у нас подвоїлася кількість звернень до наших консультаційних центрів. У березні кожен третій був хтось із України, у квітні – це вже кожна друга особа».
Прийом на роботу без визнання кваліфікації
Лейпцизька промислово-торговельна палата також показує, що консультація часто потрібна. Там цією темою займається Герт Зінер. «Дійсно, ряд наших компаній-членів, які хочуть працевлаштувати іноземців, ще ніколи не зробили цього. Це 41 %, які кажуть, що цей процес для них просто занадто складний і що вони не знають, як діяти відповідно» , каже Зінер.
Ви також можете найняти плиточника без визнання його кваліфікації в Німеччині. Для більшості професій сертифікат не є обов’язковим. Але палати не вважають ідею найму іноземних кваліфікованих працівників без відповідного визнання їхніх кваліфікацій доброю ідеєю: «Для нас важливо, щоб ми також і тут підтримували стандарти. Ми хочемо адекватно прирівнювати дипломи. Але факт є в тому, що потреба залучення кваліфікованих працівників стає все більш поширеною. У цьому відношенні, у певних сферах, де дефіцит особливо великий, правомірно говорити про те, що тут вже розглядаються кілька компромісів і навчання чомусь додатковому допустимо вже в процесі роботи», – каже Зінер.
Профспілки також кажуть: важливо, щоб кваліфікація біженців була офіційно визнана. Інакше кваліфікованих робітників, можливо, наймуть лише за заробітну плату некваліфікованих робітників, і тоді вони також знизять заробітну плату інших кваліфікованих робітників.
Dieses Thema im Programm: MDR AKTUELL RADIO | 17. Mai 2022 | 06:00 Uhr