Wenn hier noch telefonische Rückfragen nötig sind, müssten mehrere Leute zusätzlich beschäftigt werden und zum Thema "kommunikative und kalendarische Defizite" hat Dr. Kraffel vom Fachärzteverband deutliche Worte gefunden. Zwar mag es Fälle geben, bei denen die Patienten den Eindruck haben, auch in einer leeren Praxis wird das Telefonklingeln gerne ignoriert. Aber angesichts des Ärztemangels und der damit verbundenen Verdichtung der Arbeit auf wenige Praxen, müssen dringend neue Lösungen her.

Der Vorsitzende des Thüringer Hausärzteverbandes Dr. Ulf Zitterbart glaubt fest, dass die digitalen Buchungssysteme sehr schnell kommen würden. Auch die Hausärzte arbeiten daran, zum Beispiel für Vorsorgeuntersuchungen. Und viele Facharztpraxen seien sogar schon deutlich weiter. Das Argument aber, ältere Patienten würden auf der Strecke bleiben, will Dr. Zitterbart nicht gelten lassen. Viele Hochbetagte könnten sehr wohl mit dem Internet umgehen. Und wer es nicht kann oder möchte, findet in seinem Umfeld jemanden, der das übernehmen kann. Sei es in der Familie oder in der Nachbarschaft. Da sind wir übrigens wieder bei der Diskussion über den Zustand unserer Gesellschaft. Wen wollen wir dafür verantwortlich machen, dass wir nebeneinander herleben?

Und noch ein Aspekt kam in der Diskussion zur Sprache: In der Regel trifft man als Patient in den Praxen auf Menschen, die zwar in dem System arbeiten, es aber nicht zu verantworten haben. Darauf verweist ein Schild in einer Praxis, von dem MDR-THÜRINGEN-Hörerin Birgit Neumann aus Altleiningen in der Pfalz erzählt. Sie hört als gebürtige Thüringerin über Alexa das Radio aus der Heimat. "Liebe Patienten, bitte seien Sie freundlich zu unserem Personal, davon haben wir nicht genug. Patienten haben wir immer."