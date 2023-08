Notfallversorgung Lauterbach gegen "Strafgebühr" in Kinder-Notaufnahme

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine "Strafgebühr" in der Kinder-Notaufnahme abgelehnt. Zuvor hatte es den Vorschlag gegeben, dass Eltern, die ihre Kinder in die Notaufnahme bringen, obwohl kein dringender Bedarf besteht, künftig eine solche Gebühr zahlen sollen. Die Stiftung Patientenschutz kritisiert, damit werde von den eigentlichen Problemen in den Arztpraxen abgelenkt. Zuletzt war auch eine Gebühr für versäumte Arztermine gefordert worden.