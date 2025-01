Marko Markenstein ist seit 2014 in der Produktion eines Industrieunternehmens beschäftigt. Dort wird ihm für die Montage und Logistik eine funktionale Arbeitskleidung zur Verfügung gestellt. Dazu gehören auch rote Schutzhosen, die Herr Markenstein allerdings nur ungern trägt. Trotz mehrerer Abmahnungen will er sich ab November 2023 nicht mehr an die vorgeschriebenen Hosen halten. Ab sofort trägt er schwarz statt rot. Daraufhin kündigt ihm der Arbeitgeber fristgerecht.

Ist das wegen einer solchen Bagatelle zulässig? Ja, sagte man am Landesarbeitsgericht Düsseldorf: "Das Unternehmen darf das Tragen roter Arbeitshosen anweisen. Maßgebliche Gründe sind hier die Förderung der Arbeitssicherheit – insbesondere durch die Sichtbarkeit der Mitarbeiter in den Produktionsbereichen mit Gabelstaplerverkehr. Auch die Wahrung der Corporate Identity – also dem Selbstbild des Unternehmens – kommt als Grund in Frage. Ein ästhetischer Konflikt ist auch deshalb wenig glaubhaft, weil der Kläger die roten Hosen bereits über Jahre geduldet hat."