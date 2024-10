In der Firma Wiesenbach* hat die Wahl zum Betriebsrat stattgefunden. Dabei haben etliche Wahlberechtigte ihren Stimmzettel nicht so gefaltet, wie es in der Wahlordnung zum Betriebsverfassungsgesetz vorgeschrieben ist. Mehrere Stimmzettel werden aus der Wahlurne mit nach außen sichtbarer Schrift geholt. Dadurch haben theoretisch andere Personen sehen können, welche Wahlentscheidung getroffen wurde. Der Wahlvorstand erklärt deshalb genau diese Stimmzettel für ungültig. Mehrere Wähler legen gegen die Entscheidung des Wahlvorstands Einspruch ein. Auch diese abgegebenen Stimmen sollten mitgezählt werden. Am Landesarbeitsgericht Frankfurt am Main hatten sie keinen Erfolg: