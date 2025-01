Umberto Überall* ist seit vielen Jahren Lagerarbeiter in einem großen Unternehmen. Während eines Urlaubs in Tunesien bekommt er Rückenschmerzen. Ein Arzt vor Ort attestiert ihm schwere Beschwerden im Lendenwirbelbereich und schreibt ihn für 24 Tage krank. Die ausgestellte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in französischer Sprache schickt Herr Überall per E-Mail an seinen Chef und entschuldigt sich für die kommenden Wochen. Das Problem: Umberto Überall ist nicht zum ersten Mal während eines Auslandsurlaubs krank. Deshalb zweifelt sein Arbeitgeber die Umstände an und verweigert die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.