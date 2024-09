Die Eier wachsweich kochen (6 Minuten), abschrecken, pellen und beiseitestellen.

Die geraspelten Kartoffeln in einem sauberen Küchentuch gut ausdrücken, um überschüssige Flüssigkeit zu entfernen. Mit etwas Salz würzen.

Eine Handvoll geraspelte Kartoffeln in der Hand flach drücken, das gekochte Ei in die Mitte legen und mit den Kartoffeln umhüllen, sodass ein Nest entsteht.

Die Kartoffelnester zuerst in Mehl, dann in verquirltem Ei und schließlich in Panko-Paniermehl wälzen.

Das Pflanzenöl in einem Topf auf 180 °C erhitzen und die panierten Kartoffelnester darin goldbraun frittieren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.