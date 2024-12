Sachsen-Anhalt kulinarisch entdecken Regionale Spezialitäten, Traditionsrezepte und neue Interpretationen

Sachsen-Anhalt ist ein Genussland – wenn auch oft erst auf den zweiten Blick. Wer genauer hinschaut, findet abseits bekannter Gourmet-Adressen traditionelle Gerichte, die sich mit frischen Zutaten aus der Region leicht nachkochen lassen. Sternekoch Robin Pietsch, bekannt für seine innovative Küche in Wernigerode, interpretiert diese Rezepte neu und zeigt, wie sich regionale Produkte in kreative Köstlichkeiten verwandeln lassen. In einer #hinREISEND-Episode gibt es Tipps für die Küche und Ideen für Ausflüge.

Der Baumkuchen hat nicht nur in Salzwedel, sondern auch im Harz eine lange Tradition. In der dortigen Baumkuchenmanufaktur von Thomas Gelbke in Quedlinburg wird das edle Gebäck gebacken. Das Café am Markt beherbergt auch eine historische Baumkuchen-Walze.

Vor Jahren habe die Baumkuchentradition auf der Kippe gestanden, stellt Thomas Gelbke fest. Der alte Konditormeister habe damals gesagt, er hört auf, das war’s. Heute führt Gelbke die Backtradition weiter, sodass der "König der Kuchen" in Quedlinburg wieder frisch aus dem Ofen kommt.

Auf dem Weg von Quedlinburg nach Wernigerode in die Küche von Robin Pietsch geht der Baumkuchen allerdings kaputt. In der Schachtel: Teig und Schokoladensplitter. Kein Problem für Robin Pietsch: Zerbrochener Baumkuchen wird kurzerhand zum Dessert "Baumkuchenbruch an Orangenfilets arrangiert – eine kreative Neuinterpretation, die zeigt, wie vielseitig regionale Zutaten eingesetzt werden können. Bildrechte: MDR/ Tom Gräbe

Rezept-Tipp: Verfeinerter Baumkuchen

Zutaten:

• Fertiger Baumkuchen

• Himbeermarmelade

• Vanilleeis

• Orangenstückchen

• Zucker und Butter für die Orangensauce

Zubereitung:

1. Baumkuchen in Scheiben schneiden und auf einem Teller anrichten.

2. Zucker und Butter in einem kleinen Topf erhitzen, bis sich ein leichtes Karamellaroma entwickelt. Orangenzesten hinzufügen, kurz köcheln lassen.

3. Orangensauce dekorativ über den Baumkuchen geben.

4. Eine Kugel Vanilleeis daraufsetzen und mit Himbeermarmelade garnieren.

5. Tipp von Robin Pietsch: Eine ungerade Anzahl an Deko-Elementen wirkt harmonisch.

Im Freilichtmuseum Diesdorf in der Altmark wird das alte Landleben wieder lebendig. "Alle Häuser, die wir hier sehen, standen nicht ursprünglich hier, sondern wurden in Dörfern der nordwestlichen Altmark abgebaut und hier im Museum wieder aufgebaut", erklärt Museumsleiter Dr. Jochen Alexander Hofmann. Während der Saison bietet das Museum pädagogische Angebote. Kartoffelpuffer über offenem Feuer oder der Anbau historischer Nutzpflanzen im eigenen Garten – all das macht Geschichte auf dem Teller erlebbar.

Eine dieser historischen Pflanzen ist der Altmärker Braunkohl, zu dem in der Region auch gesagt wird: "Kiek övern Tuun", weil er so hoch wächst. Sternekoch Pietsch nutzt dieses regionale Urgemüse für eine vegetarische Variante von "Hackus und Knieste" und verwandelt es in "Kraus und Knieste" – eine pfiffige Neuinterpretation des klassischen Kartoffel- und Kohlgerichts. Bildrechte: MDR/ Tom Gräbe

Rezept-Tipp: Hackus und Knieste (vegetarisch interpretiert)

Zutaten:

• 500 g Kartoffeln (festkochend, z. B. Altmark-Kartoffeln)

• 300 g Grünkohl oder Braunkohl

• 1 EL Zucker

• Salz, Pfeffer

• Etwas Butter zum Anbraten

Zubereitung:

1. Kartoffeln schälen, in Scheiben schneiden, mit Öl, Salz und Kümmel würzen und bei 200 °C im Ofen rösten, bis sie goldbraun sind.

2. Grünkohl von holzigen Strünken befreien, Blätter klein reißen.

3. In einer Pfanne Butter schmelzen, Zucker zugeben und den Grünkohl kurz anbraten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4. Kartoffeln mit dem Kohl servieren.

5. Tipp von Robin Pietsch: Grünkohl nur kurz garen, damit er knackig und farbintensiv bleibt.

Sachsen-Anhalt punktet auch mit Obst aus Streuobstwiesen. Ein klassischer Rührkuchen mit Apfelaroma entsteht, wenn anstelle ganzer Früchte Apfeltrester – ein Nebenprodukt der Saftproduktion – verwendet wird. Die Zugabe von etwas Zitronenschale bringt frische Noten in den Teig, während Zucker in der gefetteten Backform beim Backen karamellisiert und eine leicht knusprige Kruste schafft. Bildrechte: MDR/ Tom Gräbe

Rezept-Tipp: Rührkuchen mit Apfeltrester

Zutaten:

• 200 g Mehl

• 100 g Butter

• 2 Eier

• 1 TL Backpulver

• 100 g Apfeltrester (aus der Saftproduktion)

• 50 ml Milch oder Sahne

• 1 Päckchen Vanillezucker

• Prise Salz

• Etwas Zitronenschale (für frische Aromen)

Zubereitung:

1. Mehl, Backpulver, Butter, Eier und Vanillezucker zu einem geschmeidigen Teig verrühren.

2. Apfeltrester und Milch hinzugeben, bis der Teig leicht flüssig, aber nicht zu dünn ist.

3. Backform mit Butter fetten und mit etwas Zucker bestäuben.

4. Kuchen bei 160 °C Umluft ca. 30 Minuten backen, bis er goldbraun ist.

5. Tipp von Robin Pietsch: Eine Prise Zitronenschale hebt die Aromen hervor.

Kulinarische Entdeckungsreise in Sachsen-Anhalt

Ob Baumkuchen aus Quedlinburg, Braunkohl aus der Altmark oder Rührkuchen mit Apfeltrester – Sachsen-Anhalt zeigt sich als kulinarisches Land voller Überraschungen. Die traditionelle Küche wird mit regionalen Zutaten neu interpretiert und eröffnet ungewohnte Geschmackserlebnisse, die Lust auf mehr machen.