Tipp: Wer kein Vakuumier- und Sous Vide-Gerät besitzt, kann auch zu einem herkömmlichen wiederverschließbarem Beutel greifen, aus dem mit einem Strohhalm die Luft gesaugt und ein Vakuum erzeugt wird. Wasser in einem Topf auf genau 100 °C erhitzen. Beutel mit dem Lebensmittel in das Wasser legen und Mithilfe eines Bratenthermometers während des Garprozesses immer wieder die Temperatur des Wassers kontrollieren, die gleichbleibend sein sollte.

Zunächst die Topinambur schälen. Ein Drittel der Knollen beiseite- stellen. Die restliche Topinambur wird seitlich gelegt und in knapp 1 cm breite Scheiben geschnitten. Den Sous-Vide-Garer auf 90 °C einstellen. Die Topinambur-Scheiben in einen Vakuumbeutel füllen, die Butter gleichmäßig aufteilen und hinzufügen, salzen und vakuumieren. Dann den Beutel in das Sous-Vide-Becken legen und für mindestens 1–2 Stunden garen

Den Grünkohl putzen und in kochendem Salzwasser für 1–2 Minuten blanchieren. Die Eiswürfel in einer Schale mit kaltem Wasser geben und den Grünkohl direkt nach dem Garen in das Eiswasser geben. Aus dem Wasser nehmen und leicht ausdrücken. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und den Grünkohl darin kurz anschwenken, mit Salz würzen.