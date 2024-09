Bildrechte: MDR/Daniela Posern

Tomaten, Tomaten, Tomaten Rezepte: Eingekochtes Tomaten-Sugo, getrockenete Tomaten in Öl und Tomaten-Zaubersalz

Es ist September und die Tomatenernte ist in vollem Gange. Süßer und aromatischer werden sie in dieser Saison nicht mehr. Also schnell alle Tomaten zusammentragen, die der Garten oder der Wochenmarkt hergibt und rein mit ihnen in die Vorratskammer. Wie man die Spätsommer-Aromabomben am leckersten über den Winter bekommt, weiß unsere Genuss-Expertin Daniela Posern.