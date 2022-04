Über zwei Jahrzehnte lag im Verborgenem, was ein ehrenamtlicher Kirchenmusiker in der Pobershauer Kirche drei Mädchen Ende der 1990er-Jahre angetan hatte. Erst 2018 vertraut es der Vater einer der Betroffenen dem Pfarrer an - erzählt von den Berührungen, den Übergriffen. Der Pfarrer ist noch jung, gerade drei Jahre in dem Erzgebirgsdorf im Amt – doch Burkhard Wagner zögert nicht.