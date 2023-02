Streit um geplanten Synodalen Rat

Auch der Konflikt zwischen der Deutschen Bischofskonferenz und dem Vatikan wegen der geplanten Gründung eines Synodalen Rates aus Klerikern und Laien spitzt sich weiter zu. Der Konferenz-Vorsitzende Bätzig wies in Dresden den Einspruch der Kirchenführung in Rom gegen das Vorhaben zurück.

Doch auch der Vatikan betonte noch einmal seine kompromisslose Haltung. In einem Grußwort an die Konferenz in Dresden unterstrich der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterovic, dass ein von der deutschen Kirche geplanter Synodaler Rat auf keiner Kirchenebene möglich sei.

Eterovic bezog sich auf einen von mehreren Kardinälen unterzeichneten Brief von Mitte Januar, in dem der Bischofskonferenz mit Unterstützung von Papst Franziskus die Befugnis abgesprochen wird, einen gemeinsamen Rat von katholischen Klerikern und Laien in Deutschland einzurichten.

Bätzig rechnet nicht mit Kirchenspaltung

Bätzing kündigte dennoch an, wie geplant in der nächsten Woche ein Synodaler Ausschuss auf den Weg zu bringen, der den Synodalen Rat dem Kirchenrecht entsprechend einrichten sollte. Eine drohende Abspaltung der Katholischen Kirche in Deutschland von der Weltkirche befürchte er nicht

Papst-Botschafter Eterovic hielt dagegen, er sei von Amts wegen beauftragt, das Schreiben aus Rom vom Januar zu präzisieren: "Dass nach richtiger Auslegung des Inhalts dieses Schreibens nicht einmal ein Diözesanbischof einen Synodalen Rat auf diözesaner oder pfarrlicher Ebene errichten kann."