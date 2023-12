So lautet Jochen Kleppers letzter Tagebucheintrag. Ist "Die Nacht ist vorgedrungen" als Symbol einer alles verschlingenden Hoffnungslosigkeit zu verstehen? Das sieht Klaus-Martin Bresgott, Chorleiter und Kunsthistoriker im Kulturbüro der Evangelischen Kirche in Deutschland, anders:

"Wenn man andere Nachtlieder ansieht, da gibt es den Mond, alles ist groß und schön und hell. Das heißt, es geht ins Universum. Klepper dagegen geht in die Dichte des eigenen Ichs zurück, in die eigene Dunkelheit, und findet da den Lichtmoment Gott."

"In einer Welt, in der es kein elektrisches Licht gibt, ist die Nacht stockdunkel. In einer Welt, in der Menschen in kleinen Städtchen und Dörfern leben, ist es gefährlich, nachts die Wohnung zu verlassen, aus dem Dorf zu gehen. Da streifen wilde Tiere durch die Gegend und noch wildere Menschen. Das ist lebensgefährlich. Deswegen hat die Finsternis etwas Bedrohliches", so der Wissenschaftler.