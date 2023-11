Advent, Advent, das zweite Lichtlein brennt. Während am 1. Advent die Macht Gottes im Vordergrund stand, gedenken die Christen am zweiten Adventssonntag dem erlösenden Aspekt Gottes. Diese prophezeite Erlösung von allem irdischen Leiden wirkt insbesondere durch Jesus' Opfertod am Kreuz. Benannt ist der 2. Advent nach dem Lied der Heiligen Messe: Populus Sion.

Das Fest erinnert an die Heilige Lucia von Syrakus. Der Name Lucia bedeutet "die Leuchtende". Daher wird der 13. Dezember - der Gedenktag der Heiligen - auch Lichterfest genannt. Lucia soll einen Kranz aus Kerzen auf dem Kopf getragen haben, um die Hände frei zu haben, während sie Menschen mit Lebensmitteln versorgte. Nach der Aufhebung ihrer Verlobung mit einem Nicht-Christen soll dieser sie an den Kaiser verraten haben. Daraufhin wurde sie am 13. Dezember im Jahr 304 hingerichtet.

Besonders in Schweden wird der Lucia-Tag gefeiert. So ist es dort Brauch, dass die älteste Tochter einer Familie in die Rolle der Lucia schlüpft. Gewandet in ein weißes Kleid und mit einem Kranz aus Kerzen auf dem Kopf, führt sie eine Prozession durch den Ort. Es heißt, mit ihrem Lichterkranz kündet Lucia das Licht an, das an Weihnachten in die Welt kommt. Die Lucia-Feiern in Schweden haben heute kaum noch christliche Bezüge.