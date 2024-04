Keine Dokumentation über das Warschauer Ghetto kommt ohne das Bild eines kleinen Jungen mit Ballonmütze aus, der mit erhobenen Händen ängstlich in die Kamera blickt. Fotografiert hat den kleinen Jungen ein Deutscher. Es ist der deutsche Blick, sagt Professorin Andrea Löw vom Zentrum für Holocaust-Studien des Münchener Instituts für Zeitgeschichte.

Ich plädiere dafür, dass wir, wenn wir diesem Blick der Täter folgen, das auch deutlich machen und darüber reden, was das für einen Blick ist, und warum diese Fotos entstanden sind.

Die Bilder zeigen die jüdischen Bewohner des Ghettos im Augenblick ihrer Niederlage. Viele sind Teil einer zynischen Dokumentation des SS-Brigadeführers Jürgen Stroop, überschrieben mit "Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr!"

"Ringelblum hat das Ganze unter der Prämisse gesehen, allseitig und objektiv das Leben der polnischen Juden zu dokumentieren und hat deshalb wirklich alles gesammelt und sammeln lassen, was im Ghetto produziert wurde: Theatereinladungen, Schulaufsätze von Kindern. Interviews haben die Aktivisten selber geführt mit Leuten, die sonst nicht schreiben. Vor allem aber haben sie versucht Dokumente zu sammeln, die das Leben individueller Menschen zeigen, also Tagebücher, Briefe, Berichte", so die Historikerin Löw.