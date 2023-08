An einem Sommer-Abend im Stadtmuseum Halle: Der Leiter der Gedenkstätte Roter Ochse, Michael Viebig, zeigt Bilder eines Mausoleums aus dem Halleschen Vorort Osendorf. Die letzte Ruhestätte des Pferdehändlers Josef Weinlich, einst bekannt unter seinem Sinti-Namen Nauni, ist in einem schlechten Zustand. 1915 errichtet, ist der früher als "Zigeunerkapelle" bekannte Bau einsturzgefährdet.

Sinti-Mausoleum in Halle-Osendorf verfällt

Der Putz fällt von den Wänden, Wind und Regen zerstören das kaputte Dach. Das Mausoleum muss dringend saniert werden. Es sei einzigartig, betont Daniel Weißbrodt, Projektmitarbeiter des Vereins Romano-Sumnal e.V. aus Leipzig:

Es ist eines von ganz wenigen Bauwerken, das wir eindeutig Sinti und Roma zuordnen können. Es ist das einzige in Mitteldeutschland – das können wir mit Sicherheit sagen. Daniel Weißbrodt Romano-Sumnal e.V.

Wiederentdeckung eines Erinnerungsortes

Dass es kaum Erinnerungsorte für Sinti und Roma gibt, erklärt Weißbrodt so: "Die Minderheit der Sinti und Roma lebt ja hier seit über 600 Jahren in Deutschland. Aber nach dem nationalsozialistischen Völkermord, bei dem auch 85 Prozent der deutschen Sinti umkamen, gab es in der DDR nur noch ganz wenige Überlebende – ungefähr 300 bis 600 Menschen, die häufig ihre Herkunft verschwiegen haben. Sie waren im Bild der Gesellschaft nicht mehr präsent."

Umso mehr brauche es heute Erinnerungsorte, sagt Weißbrodt mit Blick auf das Mausoleum in Osendorf, das dringend saniert werden müsse. Dass es überhaupt wiederentdeckt wurde, ist der Familie von Peter Meinhart zu verdanken:

Wir haben um die Jahrtausendwende im Familienrat gesagt, wir machen eine Website mit Geschichten aus Osendorf. Und eine Geschichte, die von alten Osendorfern immer wieder erzählt wurde, war die von Nauni und seiner Grabstätte.

Nachfahre der Sinti-Familie berichtet zum Tag des offenen Denkmals 2023

Und so entdeckte Naunis Urgroßenkel Henk van Iterson aus den Niederlanden das Mausoleum im Internet. Er nahm Kontakt auf zu den Osendorfern und berichtet seither vor Interessierten über seine Familie. Viele seiner Angehörigen wurden in der NS-Zeit verfolgt oder ermordet, auch die Überlebenden fühlten sich nicht sicher: "Meine Mutter war eine sehr schöne Frau, bräunlicher Teint, dunkle Augen. Wenn Freunde fragten, woher sie komme, warnte sie mich: 'Sag' nicht, dass ich Zigeunerin bin. Sag', dass ich aus Ungarn komme.' Wir sollten nicht erleben, was sie erlebt hatte", so van Iterson.

An das Schicksal der Sinti und Roma wird in Deutschland nicht ausreichend erinnert, meint auch der Leiter der Gedenkstätte Roter Ochse in Halle, Michael Viebig. Er verweist auf den Tag des offenen Denkmals am 10. September als nächste Möglichkeit, sich das Mausoleum anzuschauen: "Da ist jeder Interessierte eingeladen. Wir von der Gedenkstätte werden dabei sein – und Henk van Iterson!"

Ringen um Fördermittel