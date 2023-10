Fotoreise durch 18 Orte von Bernburg über Wörlitz bis Zerbst

Bildrechte: Kai Flemming 1301 erwähnt der "Codex Diplomaticus anhaltinus" mit "Michel aus Bernburg" erstmals einen Juden für Anhalt. Doch erst nach dem Dreißigjährigen Krieg lässt sich von einem jüdischen "Leben" sprechen, als sich sich jüdische Familien in größerer Zahl in Nienburg, Ballenstedt, Radegast, Harzgerode, Coswig oder Zerbst ansiedelten. 18 Orte werden in dem Sammelband in Wort, Grafik und Bild vorgestellt: "Wir haben bei den beiden Fotoreisen 2019 mit Torsten Lüders versucht, ins Bild zu kriegen, was gab es früher mal und wie sieht es heute aus?"

Gräber vor DDR-Neubau, Grabsteine zum Hofpflastern

Bildrechte: Torsten Lüders Oft erschreckend sieht es heute aus. In Nienburg zeigt eine der Fotografien von Torsten Lüders eine frisch verputzte übermannshohe Mauer, darin ein morsches hölzernes Tor. Der Eingang zum Friedhof. Blättert man im Buch um, so sieht man verwitterte Grabsteine und direkt hinter der letzten Reihe einen unsanierten DDR-Neubau mit halb heruntergelassenen Rollläden vor den Fenstern. Lakonische Bildunterschrift: Grabstellen im hinteren Teil des jüdischen Friedhofes Nienburg. So wird schnell der Bruch in der jüdischen Geschichte Anhalts deutlich. Das Verdrängen und Vergessen. In Wulfen wird der jüdische Friedhof heute als privater Garten genutzt. In Ballenstedt sind Synagogenreste zum Teil einer Gartenmauer geworden, Vogelhäuschen inclusive. Und in Zerbst erstreckt sich ein DDR-typischer Garagenhof dort, wo bis 1938 die Synagoge stand. Noch geschichtsvergessener und pietätloser geht es in Wörlitz, weiß Bungeroth: "Dort waren es Grabsteine, die einer privat zum Hofpflastern benutzt hatte."

"Ja, die Gedenkkultur ..."

Bildrechte: Torsten Lüders Die 18 anhaltinischen Orte werden immer nach der gleichen Gliederung vorgestellt: Einem kurzen historischen Abriss folgen Informationen über Synagoge und Friedhof, Handel und Wirtschaft, bedeutende jüdische Persönlichkeiten und abschließende Bemerkungen zur Gedenkkultur: "Ja, die Gedenkkultur in den anhaltinischen Orten ist recht unterschiedlich ausgeprägt", bemerkt Bungeroth, "An manchen Orten sind Tafeln angebracht. Das hing dann aber damit zusammen, dass die Geschichtsvereine, die Kommunen oder Protagonisten, die sich schon lange dieser Geschichte annahmen, dafür gesorgt haben."



Neben Kirchgemeinden waren es auch in den 1980er-Jahren auch Schülerinnen und Schüler, die wie in Ballenstedt unter Leitung einer engagierten Geschichtslehrerin die lokale jüdische Geschichte aufzuarbeiten begannen.



Doch das meiste wurde erst in den letzten 20 Jahren erforscht. Oder eben auch nicht, wie Bungeroth immer wieder feststellen musste: "Meine Überraschung war, dass wir an so vielen Orten gar keinen Hinweis haben. Nicht selten sind sie völlig verborgen und überwuchert. Und diese Orte werden wohl nicht wieder kenntlich gemacht." Der Judenbusch bei Güsten ist einer dieser Orte. Ein jüdischer Friedhof, der 1942 mit Pflaumenbäumen bepflanzt wurde.

Der Sammelband zum "Jüdischen Leben in Anhalt" versucht, sie diesem Vergessen zu entreißen. Auch indem die Publikation deutlich macht, dass jüdisches Leben einst zum Alltag selbst in den kleineren Orten Anhalts gehörte. Die Fotografien von Torsten Lüders zeigen eindrucksvoll, was davon noch geblieben ist.

Die Absicht des Werkes liegt nicht allein im wertschätzenden Rückblick, sondern ist auch als vehementes Zeugnis gegen aktuellen Antisemitismus und jede Intoleranz zu verstehen. Aus der Erinnerung an jüdisches Leben und seiner immensen gesellschaftlichen Bedeutung weit über die Region hinaus erwächst daher nicht nur Trauer über den Verlust, sondern idealerweise die Motivation, unser gegenwärtiges und zukünftiges Miteinander zu gestalten. Joachim Liebig Präsident Evangelische Landeskirche Anhalts