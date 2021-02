Jüdisch sein – Eine Frage der Überzeugung Warum Ulf Nguyen zum Judentum konvertiert

Daten & Fakten • Die jüdischen Gemeinden und Landesverbände in Deutschland haben 94.771 Mitglieder (Stand 2019). Die Mitgliederzahlen sind seit 1990 immer weiter gestiegen, sinken seit 2006 aber wieder leicht.



• Der Landesverband der jüdischen Gemeinden in Sachsen hat 2.440 Mitglieder (Stand 2019)



• In Sachsen gibt es drei jüdische Gemeinden: die Jüdische Gemeinde Chemnitz, die Jüdische Gemeinde zu Dresden und die Israelitische Religionsgemeinde zu Leipzig



• Drei Synagogen werden in Sachsen genutzt: die Brodyer Synagoge in Leipzig, sowie die Neuen Synagogen in Dresden und Chemnitz



• Die jüdische Gemeinde in Dresden hat 707 Mitglieder (Stand 2019) der Gemeinderabbiner ist Akiva Weingarten

• Die Gemeinden in Leipzig und Chemnitz haben 1.196 und 537 Mitglieder (Stand 2019)



• Die Zahl der Menschen, die in Deutschland zum Judentum konvertieren variiert von Jahr zu Jahr. Für 2020 schätzt die Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland sie auf etwa 25.



Quellen: Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland ZWST, Zentralrat der Juden in Deutschland, Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland