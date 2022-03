Die neu gegründete Gesellschaft setzt sich ein für die Zusammenarbeit zwischen Christen und Juden und will die enge Beziehung zwischen Judentum und Christentum – bei Achtung aller Unterschiede – bewusstmachen. Wichtige Anliegen sind die Bewahrung der Zeugnisse jüdischer Geschichte und der Einsatz für die Entfaltung jüdischen Lebens in Deutschland.

"Wir wollen zu Austausch und Begegnung einladen und Dialogveranstaltungen durchführen. Es gibt in Thüringen viele Initiativen in diesem Bereich, die wir miteinander vernetzen und stärker bekannt machen wollen," so Irina Levin, jüdisches Mitglied im Vorstand. Eingeladen zur Mitarbeit sind deshalb Einzelpersonen, lokale Arbeitsgruppen, Initiativen, Kirchengemeinden und Pfarreien, Kirchenkreise und Schulen, denen der christlich-jüdischen Dialog und die Bewahrung des jüdischen Erbes ein Anliegen ist.