MDR im Ersten Reportage: Was Juden und Christen verbindet

In Erfurt wurde die "Woche der Brüderlichkeit" am Sonntagvormittag feierlich eröffnet. Verliehen wurde dabei auch die Buber-Rosenzweig-Medaille an die Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum. Dabei handelt es sich um einen der wichtigsten Orte jüdischen Lebens in Deutschland. Die Reportage "Was Juden und Christen verbindet" stellt die Arbeit der Stiftung vor und porträtiert Menschen, die sich für einen christlich-jüdischen Dialog in Deutschland stark machen. Zu sehen am 5. März, 23:35 Uhr in der ARD und anschließend in der Mediathek.