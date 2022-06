Der Wochenabschnitt Bamidbar ist im Wesentlichen eine Art Inventur. Wir erfahren die Anzahl der zu den Stämmen gehörenden Männer, während Frauen nicht mitgezählt werden und Männer auch erst ab ihrem 20. Lebensjahr. Anders als beim Zensus, der gerade jetzt wieder in Deutschland stattfindet, werden aber nicht die Personen erfasst, sondern allein das, was sie geben. In diesem Fall soll jeder Mann einen halben Schekel geben, eine kleine Währungseinheit, nach welcher dann die Gesamtzahl errechnet wird. Raschi, ein berühmter Rabbiner des Mittelalters erklärt, dass das Gebot G’ttes uns Menschen etwas deutlich machen soll. Wir können nur erfassen, ob eine Armee groß genug ist. Wir können zählen, wie viele Menschen es in diesem Land gibt. Wir können Aussagen darüber machen, wie viele Wohnungen gebaut, wie viele ÄrztInnen oder wie viele LehrerInnen gebraucht werden.

In einem der großen Midrasch, der zu den rabbinischen Auslegungen der Tora gehört, erklärt Rabbi Yochanan, "dass die Stimme G’ttes sich in 70 Stimmen teilte, in 70 Sprachen, so dass alle Nationen hören konnten, und jede Nation konnte die Stimme (G‘ttes) in ihrer eigenen Sprache hören (...) G‘ttes 'Stimme' wurde gehört und verstanden, weil die Stimmen zu jeder Person in Berücksichtigung der Möglichkeiten/Fähigkeiten der jeweiligen Personen sprach (…) zu den Älteren, wie sie verstehen konnten, zu den Jungen und zu den Kleinsten etc., wie und dass sie verstehen konnten." (Schemot Rabbah 5:9).