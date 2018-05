Die Zahl 40 galt als heilig. Erst im Nachgang zum ninzäischen Konzil (325) verlagert sich das Verständnis von den 40 Tagen: ursprünglich theologisch als Zwischenzeit vor dem Neubeginn verstanden, zum "historischen" Fixpunkt 40 Tage nach der Auferstehung. Seit dem 4. Jahrhundert - genau seit dem Jahr 370 - wird Christi Himmelfahrt als eigenständiges Fest nachgewiesen. 40 Tage nach Ostern und zehn Tage vor Pfingsten, gefeiert wird es am Donnerstag nach dem sechsten Sonntag in der Osterzeit ("vocem iucunditatis").

Himmelfahrt wird allerdings in der Theologie nicht wörtlich, als reale Reise verstanden. Der Himmel ist kein geografischer Ort, sondern der "Bereich" Gottes. Wenn es im Glaubensbekenntnis der christlichen Kirchen heißt "aufgefahren in den Himmel", bedeutet das nach christlichem Verständnis, dass der auferstandene Christus "bei Gott ist". Himmelfahrt wird so eher zum Symbol der Wandlung und spirituellen Entwicklung der Persönlichkeit. Im englischen Sprachraum gibt es für das Wort Himmel übrigens zwei Begriffe: "sky" (profan) und "heaven" (religiös).

Christi Himmelfahrt, Chromolithographie aus einer Hausbibel, ca. 1870 Bildrechte: IMAGO

Das liturgische Brauchtum versucht, die beiden Ebenen der Himmelfahrt - profan und spirituell - verständlich zu machen. Im Mittelalter wurde die Himmelfahrt in den Kirchen dramatisch dargestellt. Damit das Phänomen "be-griffen" werden konnte, wurde eine Christusfigur in das Gewölbe hinauf gezogen. Sobald sie den Blicken entschwunden war, regnete es aus dem Gewölbehimmel Blumen, Heiligenbilder und zum Teil auch brennende Hanf- oder Flachsabfälle, die die Feuerzungen des Heiligen Geistes darstellen sollten.



Natürlich hat sich mit dem bildhaften Ereignis auch finsterer Aberglaube verbunden: Wohin die Figur beim Aufziehen zuletzt schaute, aus dieser Richtung wurde das nächste Gewitter erwartet.



In anderen Gegenden war es üblich, zusätzlich zur Himmelfahrt Christi auch das Gegenstück zu veranschaulichen: Aus dem Kirchgewölbe wurde eine Teufelsdarstellung gestürzt, die dann von den Menschen in der Kirche geschlagen wurde. Diese Inszenierung des Satans, Teufels oder Luzifers wurde auch Höllen- oder Engelssturz genannt. Symbolisch wurde so die Herrschaft des Bösen beendet und Christus konnte den Himmelsthron einnehmen. Sebastian Franck beschreibt dieses Brauchtum in seinem "Weltbuch" von 1534: