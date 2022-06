Johannes, der ein asketisches Leben führt, macht sich mit Anfang 30 auf, um am Ufer des Jordan und in der Wüste zu predigen. Er ruft angesichts des kommenden Gottesgerichts und der Wiederkehr eines Messias zu Umkehr und Taufe auf. Zur Taufe des Johannes gehört ein Bekenntnis von Schuld und die Bitte um Vergebung der Sünden.



Johannes' Anhängerschaft wird immer größer. Viele Juden lassen sich von ihm taufen. Eines Tages befindet sich auch Jesus unter den Taufwilligen, und Johannes erkennt in ihm den Messias, den Gottgesandten. Er tauft Jesus. Als dieser aus dem Wasser steigt, sieht er den Himmel geöffnet und den Heiligen Geist in der Gestalt einer Taube herabkommen. Außerdem hört er eine Stimme, die ihn "seinen geliebten Sohn" nennt.

Johannes der Täufer führt ein asketisches Leben in der Wüste. Ausschnitt aus einem Gemälde von Gentile da Fabriano, um 1400. Bildrechte: IMAGO