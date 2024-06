Gehölze treiben Ende Juni noch einmal aus. Die Gefahr von Frostschäden ist aber nun endgültig vorbei, auch in Gegenden mit härterem Klima. Das ist die perfekte Zeit für einen Heckenschnitt. Die Pflanze kann sich dann gut regenerieren, wächst aber nicht mehr übermäßig. Sie gerät so bis zum nächsten Schnitt im Frühjahr nicht mehr aus der Form. Auch im Obstbau kann jetzt mit dem Sommerschnitt der Gehölze begonnen werden. Die unerwünschten, noch weichen und biegsamen Triebe an Obstbäumen werden einfach mit der Hand abgerissen.

Kräuter enthalten jetzt viele ätherische Öle und andere Inhaltsstoffe. Genau der richtige Zeitpunkt, um einen Strauß oder einen Kranz zu binden. Dabei gibt es keine Vorschriften, was in den Kranz gehört. Gesammelt wird, welche Kräuter zur Verfügung stehen. Das hängt auch davon ab, in welcher Region man lebt und welche Pflanzen dort vorkommen.