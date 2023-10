Kreuzchor: Wie drei Chorknaben

Abgehauen in den Westen

Die Motive waren unterschiedlich: Abenteuerlust und Neugier, Frust und Enttäuschung. 1988 setzen sich drei Jungen in Tokyo von dem berühmten Chor ab und flüchten in die deutsche Botschaft.

Beim Windsbacher Knabenchor finden sie eine neue Heimat, machen ihr Abitur. Dann entwickeln sich ihre Leben in verschiedene Richtungen: Johannes, der Pfarrerssohn, studiert Gesang, Thomas studiert BWL und baut nebenher einen Verleih für Luxuslimousinen auf, und Michael taucht ab. Heute soll er im Kloster leben. Jetzt steht in Dresden ein Klassentreffen an. Anlass, Rückschau zu halten und zu fragen, hat sich die spektakuläre Flucht damals gelohnt, welche Konsequenzen hatte sie für die Zurückgebliebenen und für die drei Männer.