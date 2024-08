Ruderin Kathrin Marchand kennt verschiedene sportliche Welten. Die 33-Jährige war zweifache Olympionikin im Rudern, in London 2012 und in Rio 2016 am Start.



Am 1. September 2021 bricht ihre Welt zusammen. Beim Training erleidet sie einen Schlaganfall. Sie will es erst nicht wahrhaben, aber als studierte Notfall-Medizinerin versteht sie, was das Taub-Werden ihrer linken Körperhälfte bedeutet. Neun Monate dauert ihre Reha. Fest steht, dass sie ihren Job als Notfall-Medizinerin nicht mehr ausüben kann. Denn eine leichte Lähmung der linken Körperhälfte bleibt. Auch ihr Sehvermögen ist eingeschränkt, die Stress-Resistenz nicht mehr diesselbe. Doch sie findet über das Para-Rudern einen Weg zurück in den geliebten Sport.

Bildrechte: MDR Selbstbestimmt