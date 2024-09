(buddhistisch)

Pavarana ist ein Lichterfest am Ende der Regenzeit. In Sri Lanka heißt es Wap. In der Regenzeit soll sich Buddha zur Meditation zurückgezogen haben. Buddhistische und hinduistische Nonnen und Mönche folgen dieser Tradition bis heute. Die Rückkehr aus dieser Abgeschiedenheit feiern die Buddhisten mit dem Lichterfest Pavarana.

An diesem Tag werden in buddhistischen Klöstern die Ordensregeln außer Kraft gesetzt. Bei einer gemeinsamen Feier sprechen Mönche und Nonnen miteinander darüber, was ihnen während der drei Monate am anderen aufgefallen ist. Doch es geht nicht darum, den anderen öffentlich zu kritisieren, sondern darum, sich gegenseitig zu stärken.

Von den Gläubigen bekommen die Nonnen und Mönche zu Pavarana neue Umhänge geschenkt. Diese sind allerdings ungefärbt, denn die typischen Farben Rot und Orange werden speziell von den Nonnen und Mönchen in den Klöstern hergestellt. Zudem leuchten an Pavarana an fast allen Häusern Lichter und Lampions. Brennende Schwimmkerzen werden in Schalen aus Blättern auf den Fluss gesetzt. Die Lichter und Kerzen symbolisieren, dass alle, die dem Licht Buddhas folgen, über den Fluss des Unwissens in das Land der Wahrheit getragen werden. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press

(jüdisch)

Sukkot erinnert an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, die Laubhütten sind ein Symbol für die provisorischen Behausungen der Jüdinnen und Juden während der 40 Jahre dauernden Wanderung. Bildrechte: IMAGO

In der Tora heißt es:

Gott ordnet an, dass alle Einheimischen in Israel jedes Jahr sieben Tage lang in Hütten wohnen sollen, damit ihre Nachkommen wissen, dass ihre Vorfahren in Hütten wohnten, als sie von Gott aus Ägypten geführt wurden und vierzig Jahre lang durch die Wüste zogen.

In Erinnerung an den Auszug aus Ägypten ist es also Brauch, sich unter freiem Himmel eine Laubhütte (Sukka) zu bauen. Darin wird während des Festes gegessen oder geschlafen. Viele jüdische Gemeinden errichten im Hof der Synagoge eine Sukka, in der die Gemeindemitglieder eine Mahlzeit bekommen.