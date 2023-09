Der Welterbetitel der Unesco für die jüdisch-mittelalterlichen Stätten in Erfurt hat seit dem Erhalt des Titels bereits viele Besucher angelockt. Von der Stadt hieß es am Freitag, seit der Würdigung stünden die Telefone nicht mehr still. Tourismuschefin Carmen Hildebrandt berichtete, die ersten Wohnmobile seien schon am Tag der Entscheidung abends nach Erfurt losgerollt. Die Menschen hätten die Nachricht in der Tagesschau gesehen und seien sofort losgefahren. Andere hätten ihren Aufenthalt spontan verlängert, um die Welterbestätten anzusehen.