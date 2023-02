Der Name "Mariä Lichtmess" bezieht sich auf Lichter-Prozessionen und dazugehörige Kerzenweihen an diesem Tag. Kaiser Justinian I. hatte sie erstmalig 542 für Byzanz angeordnet. Diese Tradition wurde von der römischen Kirche übernommen und wird noch heute zelebriert: Zur Lichtmesse werden die Kerzen für das neue Jahr geweiht, eine Symbolik, die sich ebenfalls aus dem Bericht Lukas ableitet:

Groß gefeiert wird eine solche Prozession in Spergau, einem Ortsteil von Leuna in Sachsen-Anhalt, am ersten Sonntag zu oder nach Lichtmess. Lichtmess heißt in Spergau, den Winter auszutreiben. Der Brauch geht laut einem Hinweis in der Ortschronik wohl auf das Jahr 1688 zurück. Seit 2018 gehört die Spergauer Lichtmess zum Immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Die Vorbereitungen dafür beginnen immer schon im September. Traditionell wird dabei auch ein Feuer entzündet und symbolisch verbrannt, was im neuen Jahr nicht mehr gebraucht wird. Als Pferde verkleidete Männer jagen mit einem alten Pflug durchs Feuer, um die Pflugscharen für die kommende Feldarbeit zu härten.