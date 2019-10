Der evangelische Leipziger Superintendent Martin Henker hat den friedlichen Charakter der Revolution in der DDR 1989 gewürdigt.

Superintendent Martin Henker Bildrechte: MDR FERNSEHEN "Es bleibt ein Grund zu großer und tiefer Freude, dass die Diktatur der SED und ihre auf Lüge und Angst gegründete Macht durch Bürgermut und friedliche Aktionen zum Einsturz gebracht wurde", sagte der Pfarrer am Mittwoch beim Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche. In dem Gottesdienst, an dem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnahm, wurde auch das sanierte Geläut des historischen Gotteshauses in Dienst genommen.

Erinnerung hilft

In seiner Predigt rief Henker dazu auf, das 1989 Erreichte nicht zu vergessen:

Wenn Rassisten, Antisemiten und Wahrheitsverdreher sich rühmen, wie groß ihre Akzeptanz inzwischen geworden sei, dann hilft auch Erinnerung. Angst und Lügen und Hass werden nicht das letzte Wort haben. Superintendent Martin Henker

Nikolaikirchen-Pfarrer Bernhard Stief sagte, die Demonstranten vom 9. Oktober hätten "grundlegend unser Land verändert": "Dafür wollen wir heute Danke sagen."

In Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen in Halle

Nikolaikirchen-Pfarrer Bernhard Stief Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mit Blick auf die Geschehnisse im benachbarten Halle, wo am Mittwoch zwei Menschen erschossen wurden, erklärte Stief: "Dass das in der Nähe einer Synagoge geschah, und das auch noch am jüdischen Versöhnungstag Jom Kippur, lässt böse Gedanken wachwerden." Die Gemeinde sei in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen.

"Sind wir noch zu retten? – Widerstand leisten und Hoffnung verbreiten"

Ita Weinrich von Friday for Future Leipzig Bildrechte: MDR FERNSEHEN Ausgehend von mehreren evangelischen Kirchen hatten in Leipzig am 9. Oktober 1989 rund 70.000 Menschen friedlich gegen die SED-Diktatur demonstriert. Das Ereignis gilt heute als entscheidende Wegmarke der Friedlichen Revolution in der DDR. Zeugnisse heutigen Engagements für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung kamen während des Gottesdienstes von Vertreterinnen dreier Initiativen; von der Jüdisch-Christlichen Arbeitsgemeinschaft Leipzig, Fridays for Future Leipzig und vom Dresdner Seenotrettungsverein "Mission Lifeline", der seit 2017 auf dem Mittelmeer aktiv ist und über 1.100 Menschenleben retten konnte.

Herbst '89: "Erfüllt von Angst und Entschlossenheit"

Friedensgebet 1989 Bildrechte: dpa In vier Innenstadtkirchen von Leipzig fanden am 9. Oktober 1989 Friedensgebete statt. Der in diesem Jahr verstorbene Pfarrer der Reformierten Kirche, Hans-Jürgen Sievers, schrieb damals in sein Stundenbuch: "Die Situation in den Gottesdiensten war einmalig. Auf jedem nur möglichen Platz saßen, standen, drängten sich die Menschen. Sie standen auf den Treppen zu den Emporen, in den Eingängen und hinaus auf die Straße. Es herrschte eine atemlose Stille und gespannte Aufmerksamkeit. Erfüllt waren die vielen Gottesdienstbesucher gleichzeitig von Angst und großer Entschlossenheit, entschlossen, sich nicht einschüchtern zu lassen und trotzdem auf die Straße zu gehen, gleichzeitig hatten sie Angst vor den Folgen."

Osanna-Geläut künftig auch am 9. Oktober