Folge 6 der Web-Serie Jenny und die Roma-Kinder: Es geht immer weiter

16. Januar 2024, 04:00 Uhr

Ein Tag im Herbst 2023 stellt das Leben von Jenny Rasche auf den Kopf: In Rumänien finden in Kinderheimen Razzien statt. Die Polizei befreit Kinder, die dort misshandelt wurden. Die Behörden wenden sich an die in Sibiu lebende Ostdeutsche: Sie soll sie aufnehmen. Eine Mammutaufgabe. Teil 6 der Web-Serie ist nun in der ARD-Mediathek abrufbar.