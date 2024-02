Paragraf 218 Evangelische Kirche uneins beim Thema Schwangerschaftsabbruch

Hauptinhalt

23. Februar 2024, 12:00 Uhr

Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland noch immer strafbar. Bis zur 12. Schwangerschaftswoche bleibt die Abtreibung straffrei, wenn die Frau eine Pflichtberatung nachweisen kann. Das will die Bundesregierung nun ändern. Auch die Kirchen wurden um eine Stellungnahme gebeten. In der evangelischen Kirche ist man sich uneins.