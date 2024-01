Der frauenpolitischen Sprecherin der Grünen, Ulle Schauws, geht es deshalb auch darum, die Grundlage dafür zu schaffen, dass Ärzte in Ausbildung einen Schwangerschaftsabbruch standardmäßig lernen. Bisher ist das nicht der Fall. Schauws erläutert: "Von über 2.200 Praxen in Deutschland, wo Schwangerschaftsabbrüche gemacht werden konnten, sind wir mittlerweile auf unter 1.000 Praxen. Frauen in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, die keine Ärztin finden, fahren zum Teil wieder nach Holland. Das ist auch Realität mittlerweile in Deutschland und deswegen müssen wir hier tätig werden."