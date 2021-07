"Große Freiheit": Im Gefängnis lernen sich Hans (Franz Rogowski, l.) und Viktor (Georg Friedrich) kennen. Eine Liebe eher auf den zweiten Blick. Um sie leben zu können, denkt Franz später über eine Flucht in die DDR nach. Bildrechte: picture alliance/dpa/Rohfilm Productions/Freibeuter Film So lebten Männer liebende Männer oder lesbische Frauen in der DDR unbehelligt. Es sei denn, sie gerieten anderweitig ins Visier der Staatsmacht oder bestanden darauf, sich nicht mehr verstecken zu wollen. Frank Paul war Mitglied der SED und Stadtbezirksrat. Mit 50 wurde sein Schwulsein öffentlich und zum Problem. Er wurde abberufen. Lothar Dönitz war seit 1964 Angehöriger der Deutschen Volkspolizei. Als junger Mann wusste er genau, wo es in Ost-Berlin Klappen gab. Am 30. Oktober 1970 warteten im Polizeirevier 67 an der Greifswalder-Straße seine Vorgesetzten auf ihn. Gerade erst befördert wurde ihm mitgeteilt, seine Homosexualität verstoße gegen die sozialistische Moral, er könne deswegen kein Offizier mehr sein.

Doch das Thema Homosexualität ließ sich auch im Osten irgendwann nicht mehr verdrängen. Dafür sorgten Aktivisten wie Peter Rausch, der heute Ehemann von Lothar Dönitz ist. Sie machten Ausflüge, feierten und drehten Filme – mit Botschaft wie den von der Kampfdemonstration zum 1. Mai 1977.

Ich weiß nicht, wo Verfolgung anfängt. Es gab in der DDR immer irgendwen, der dich beobachtet hat, der deine Karriere und deine Entwicklung bestimmt hat, und da war in meinen Zusammenhängen immer die Homosexualität ein Thema. Peter Rausch Schwulen-Aktivist in der DDR

Gefürchtet wurden von Staats wegen die weitere Politisierung über die Forderung nach der Besserstellung von Homosexuellen hinaus oder Kontakte in den Westen, wie Wolfgang Schmidt, damals Leiter der Auswertungs- und Kontrollgruppe in der Hauptabteilung XX des Ministeriums für Staatssicherheit, im Film erklärt.

Outing auf dem evangelischen Kirchentag

Karin Dauenheimer outete sich 1983 am Evangelischen Kirchentag in Dresden als lesbische Frau. Wegen Gruppenbildung wurde sie von der Stasi beobachtet. Bildrechte: MDR/HR Observiert wurde die lesbische Aktivistin Karin Dauenheimer Anfang der 1980er-Jahre. Für den Film öffnet sie ihre Stasi-Akte und erfährt, wieweit die Eingriffe in die Privatsphäre gingen: "Die haben mich beobachtet, sind in meine Wohnung gegangen, haben mein Kind fotografiert." Seit 1977 arbeitete die Theologin als Redakteurin bei der regionalen Tageszeitung "Die Union", herausgegeben von der Ost-CDU, in Dresden und sah sich in einem schweren Konflikt:

Als ich diese erste Coming-out-Welle hatte, habe ich ernsthaft überlegt: Muss ich mich jetzt eigentlich umbringen? Muss ich von der Brücke springen? Gibt es eine Lebensmöglichkeit für mich? Karin Dauenheimer Theologin, Journalistin, lesbische Aktivistin

Auf dem evangelischen Kirchentag 1983 in Dresden wagt sie den Befreiungsschlag und outet sich als lesbische Theologin. Von diesem Tag an, so Dauenheimer, war alles anders. In der Zeitungsredaktion sagte ihr der Chef, sie dürfe sich weder mündlich noch schriftlich zum Thema Homosexualität äußern:

Die lesbische Frau an sich war kein Problem, bis sie den Mund aufmacht, renitent ist und eine Gruppe bildet. Bis sie sagt, 'Wir wollen darüber sprechen.' Karin Dauenheimer Theologin, Journalistin, lesbische Aktivistin

Wende und Wiedervereinigung beschleunigen Liberalisierung

Wende und Wiedervereinigung beschleunigten das Ende des Paragraphen 175. Ihn 1994 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen, war dennoch "ein Kraftakt", wie sich die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger in der Dokumentation erinnert: "Das lag daran, dass Homosexualität von manchen immer noch als abnorm, als eine Krankheit oder als eine gefährliche Veranlagung gesehen wurde."

Noch einmal 13 Jahre dauerte es, bis 2017 ein Gesetz zur Rehabilitierung aller Opfer des Paragrafen beschlossen wurde.

Gesetze sind das eine, die Haltung der Bevölkerung etwas ganz Anderes. Gottfried Lorenz Lehrer und Aktivist für die Rechte Homosexueller

Das sagt in der Dokumentation Gottfried Lorenz, der sich seit 1970 für die Rechte Homosexueller einsetzt. Seiner Erfahrung nach lässt sich Homophobie "nicht im Rechts-Links-Schema oder in den Kategorien gläubig/ungläubig" verorten. Er habe Toleranz auf allen Seiten kennengelernt – das Gegenteil auch. Atmosphärisch habe sich heute einiges geändert, schätzt er ein: Aber was würde passieren, wenn eine Rechtsordnung von Nicht-Demokraten gekapert würde, fragte er vor zwei Jahren in einem Interview mit der taz.