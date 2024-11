Bildrechte: IMAGO/epd

EKD-Synode in Würzburg Neue EKD-Spitze gewählt: Kirsten Fehrs ist Ratsvorsitzende, Bischof Bilz aus Sachsen wird ihr Stellvertreter

12. November 2024, 17:14 Uhr

Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs steht in den nächsten drei Jahre an der Spitze der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die 63-jährige Theologin wurde am Dienstag (12.11.) bei der Tagung des Kirchenparlaments in Würzburg zur Vorsitzenden des Rats gewählt. Fehrs sagte, das Amt flöße ihr gehörigen Respekt ein. Als stellvertretender Ratsvorsitzender wurde der sächsische Landesbischof Tobias Bilz gewählt.