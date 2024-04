Missbrauchsopfer haben der Evangelischen Landeskirche und ihren Gemeinden vorgeworfen, sexualisierte Gewalt durch Kirchenmitarbeiter nur halbherzig aufzuarbeiten. Bei der Frühjahrstagung der Synode in Dresden fielen deutliche Worte: Die Kirche verfolge die Aufarbeitung nur "unlustig und lauwarm" und wolle offenbar, dass nicht zu viel "hochkocht", sagte der Betriebswirt Jochen Heimann.



Er kritisierte, dass es in der Landeskirche zum Thema keine klare Aufgabenstellung, keine Terminleiste und keine klaren Zuständigkeiten gebe. Viele Kirchengemeinden hätten auch weiterhin kein Konzept zur Prävention sexualisierter Gewalt. Auch fehlten Vertrauenspersonen, an die sich Betroffene wenden könnten.