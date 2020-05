Digital leben | Folge 28 Wie die Corona-Krise die Arbeit verändert

Die Intelligenz der Vielen

Was der Hackathon für Pechfelder auch gezeigt hat: Wenn sich viele Menschen aus unterschiedlichen Berufen und mit unterschiedlichen Erfahrungen zusammentun, entsteht so etwas wie eine Schwarmintelligenz. Als Organisations- und Kommunikationswerkzeug haben die Teilnehmer den Dienst Slack genutzt. Und der Schwarm kommt ohne Chef aus: "Wenn einer etwas von oben sagt, schalten manche Mitarbeiter einfach den Kopf ab, weil sie selbst keine Ideen einbringen können. Und es gibt auch keine Chefs, die allwissend sind", sagt Pechfelder im MDR-SACHSEN-ANHALT-Podcast "Digital Leben". Ohne eine Hierarchie würden sich Teams autonom selbst organisieren.

Raik Pechfelder Bildrechte: MDR/Raik Pechfelder Pechfelder hofft auch, dass die derzeit erzwungene Veränderung des Arbeitens nachhaltig bleibt. In Deutschland ist derzeit wohl die Hälfte der Beschäftigten im Home-Office, schätzt der Digitalverband BITKOM. Andere gehen von einer Home-Office-Quote von 25 Prozent aus. Und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) arbeitet an einem Gesetz, das das Recht auf Home-Office festschreiben will. Allerdings gibt es auch Stimmen, die das Arbeiten von Zuhause derzeit nicht als Home-Office bezeichnen, sondern es als "Pan-Office" bezeichnen – im Pandemie-Office werden außerdem Kinder betreut und die Technik ist nicht optimal eingerichtet.

Arbeit, Arbeitszeit und Spaß

Aber Pechfelder sagt, die Situation zeige Perspektiven auf. "Am Ende ist es eine Frage, wie wir in Zukunft arbeiten wollen. Und im Endeffekt ist es keine Frage, ob jemand 40 Stunden arbeitet, sondern ob er seine Aufgaben erledigt." Der Vater von drei Kindern arbeitet derzeit Zuhause bis 14 Uhr und setzt sich abends noch einmal an den Computer. "Aber das muss kein Lebensstil sein, den jeder cool findet."

"Doch", sagt Stefanie Oeft-Geffarth, "wenn Arbeit Spaß macht, dann ist man motiviert und das ist schon ein cooler Lebensstil. Davon kann jeder profitieren, der vor einem Rechner arbeitet." Oeft-Geffarth ist Geschäftsführerin der Firma "Convela" in Halle und hat mit ihrem Team auch beim Hackathon #wirvsvirus mitgemacht. Auch sie ist zu Gast im MDR-SACHSEN-ANHALT-Podcast "Digital Leben".



Oeft-Geffarth hat beim Hackathon eine Technologie entwickelt, die sie "Überführungs-App" nennt. Damit sollen Krankenhäuser, Pflegeheime, Krematorien, Bestatter, Friedhöfe und Kommunen besser mit einer großen Zahl an Toten umgehen können. "Bilder aus Italien, in denen sich Särge in Kirchen stapeln, hätte es mit unserer Technologie nicht gegeben. Denn wir hätten die vorhandenen Kapazitäten besser zusammenbringen können."

Der Chef kommt von selbst

So begeistert die 43-Jährige davon ist, dass Arbeit Spaß machen soll, so skeptisch ist Oeft-Geffarth, wenn es um die Organisation von Unternehmen geht. "In jedem Team stellt sich sehr schnell eine Ordnung heraus, eine hierarchische Struktur. Da übernimmt einer immer schnell die Führungsrolle. Das heißt, es arbeiten sich sehr schnell bestimmte Funktionalitäten raus." So sei es auch bei dem Hackathon gewesen.

Stefanie Oeft-Geffarth Bildrechte: MDR/Stefanie Öfft-Geffarth Natürlich sei auch sie von dem Spirit des Hackathons begeistert gewesen. Und auch davon, dass sich dort Teams selbstorganisiert hätten. Aber an selbstorganisierende oder demokratisch geführte Unternehmen glaubt sie nicht. "Dazu müsste jeder genau wissen, wo seine Leistungsspitzen sind, sie maximal zur Verfügung stellen und sich freiwillig in diese Position begeben." Das sei in uneitlen Konstruktionen wie dem Hackathon kein Problem und mache dort die Begeisterung aus.



"Deswegen starten solche Projekte auch mit einer ordentlichen Portion Aktionismus mit einer Schein-Selbstorganisation. Aber schnell bilden sich dann eben wieder bestimmte Funktionen heraus." Übrig bliebe dann ein Kern von zehn bis 20 Leuten und irgendwann würde es in dem Projekt, für das anfangs jeder ein Wochenende Freizeit geopfert hat, um Geld gehen.

Lassen sich Büros einsparen?

Wenn Unternehmen mehr auf Home-Office setzen, hat das wohl auch mit Geld zu tun. "Unternehmen agieren auf Triggerpunkte wie Kostenersparnis und höhere Effizienz. Das bringt Home-Office mit sich und insofern werden viele Unternehmer merken, ich brauche vieles nicht zur Verfügung zu stellen." Weniger Arbeitsplätze im Büro kosten vielleicht weniger Miete, auch Stromkosten können wohl gespart werden.



"Digitales Arbeiten ermöglicht, kurzfristig Projekte, für die man keine Räume schaffen muss, weil man sie sich virtuell erzeugt. So können Teams sehr agile Strukturen schaffen, um sehr effizient und hochkonzentriert miteinander zu arbeiten." Aber natürlich würde im Home-Office auch vieles fehlen, sagt Oeft-Geffarth.

Das Zwischenmenschliche fehlt